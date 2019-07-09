Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman Demet Özdemir sorularını duyunca bakın ne yaptı
Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce panikleyen Yaman, Demet Özdemir sorularını duyunca bakın ne yaptı. Ayrılık haberleri dilden dile konuşulan çift için ortaya atılan iddia ise hayranlarını sevindirdi.
Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın haklarında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken ikiliden Can Yaman, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Yaman'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı.
Elinde çikolata paketleri ile bir mekana ilerileyen Can Yaman, gazetecileri geciştirmek istercesine, ''“Çikolatayı severim, içeride arkadaşlarla yiyeceğiz“ dedi.
Can Yaman, aşk yaşadığı iddia edilen rol arkadaşı Demet Özdemir'le ilgili soruları ise duymazdan gelerek arkadaşlarının olduğu mekana doğru ilerledi.
'Erkenci Kuş' dizisinin yıldızları Can Yaman ile Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde iddialar önce sosyal medyada yayılmış, ardından da haber sitelerine taşınmıştı.