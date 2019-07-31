Erkenci Kuş'un finalinden fotoğraflar sızdı! İşte fenomen dizinin final kareleri
Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un 51. bölümüyle final yapacağını yapımcısı duyurmuş, hayranları büyük bir hüsrana uğramıştı. Fenomen dizinin final bölümünden bazı kareler sosyal medyaya sızdı.
Başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman'ın olduğu Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 51. Bölümüyle final yapacak olan dizinin final bölümünden bazı kareler sosyal medyaya sızdı.
Hayranlarını üzen kararı dizinin yapımcılarından Faruk Turgut, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ''Erkenci Kuş'un 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız star tv ile konuşup 51.bl final olmasına karar verilmiştir'' diyerek duyurmuştu.
Dizinin sosyal medyaya sızan fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem karakteri ile Can Yaman'ın hayat verdiği Can'ın evlendiği görülüyor.
Demet Özdemir ile Can Yaman'ın sette başlayan aşklarının bittiği ve ikilinin küs oldukları bir süredir konuşuluyordu.