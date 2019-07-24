Erkenci Kuş'un başrolü Demet Özdemir siyah mayosuyla göz kamaştırdı!
Erkenci Kuş dizisinin başarılı oyuncusu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı mayolu paylaşımıyla göz kamaştırdı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yakın zamanda final yapacak olan Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir, son zamanlarda yaptığı dansların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizisi final yapacak olan Özdemir'in mayolu paylaşımı ise göz kamaştırdı.
Yapımcılarından Faruk Turgut'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Erkenci Kuş, 51. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken dizide Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir, tatilde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Fit vücuduyla dikkat çeken Demet Özdemir, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımıyla kendisine hayran bıraktırdı. Oyuncunun mayosunun üzerine aldığı renkli şal, gözlük ve takılarla da şıklığından söz ettirdi.
Erkenci Kuş sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun siyah mayolu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.