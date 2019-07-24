Erkenci Kuş'un başrolü Demet Özdemir siyah mayosuyla göz kamaştırdı!

Yakın zamanda final yapacak olan Star Tv'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir, son zamanlarda yaptığı dansların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizisi final yapacak olan Özdemir'in mayolu paylaşımı ise göz kamaştırdı.