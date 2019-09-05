Erkenci Kuş'un ardından Can Yaman'ın yeni adresi Seksenler mi oldu? Birol Güven paylaştı
Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından boşta kalmasını fırsat bilen Birol Güven, sosyal medya hesabından ünlü oyuncuyla paylaşım yaparak yeni projenin sinyalini verdi.
İtalya'da yaşadığı sevgi selinin ardından Türkiye'ye dönen Can Yaman, çok geçmeden bomba bir haberle yeniden gündeme geldi. Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından reklam ve dizi teklifleri alan Yaman, yapımcı Birol Güven'le ani bir görüşme gerçekleştirdi.
Şu sıralar ekranlara yeniden dönecek olan Seksenler dizisinin çekimleri ile uğraşan Birol Güven, Can Yaman'la görüştüğü fotoğrafı paylaşıp altına "Neler olacak neler!" notunu düştü.
Seksenler'e mi katılıyor?
Can Yaman'ın sevenleri , fotoğrafın ardından ünlü oyuncuyu çekimleri tam gaz devam eden Seksenler'in kadrosunda göreceğini sandı. Ancak şu anda böyle bir gelişme gözükmüyor.
Zirveye oturmuştu: Erkenci Kuş dizisinde yakaladığı ün ile adından sıkça söz ettiren Can Yaman, IMDb’nin Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye oturmuştu.