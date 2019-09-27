Erkenci Kuş yıldızları Can Yaman'dan şaşırtan Demet Özdemir açıklaması
Erkenci Kuş dizisinin yıldızlarından Can Yaman'dan şaşırtan bir Demet Özdemir açıklaması geldi.
Can Yaman ve Demet Özdemir arasındaki ilişkinin son durumu gizemini korurken Yaman'dan şaşırtan bir Demet Özdemir açıklaması geldi. Can Yaman, Demet Özdemir ile en uyumlu çift olduklarını söylediği şu sözlerle ifade etti:
"Demet ile ben gelmiş geçmiş en uyumlu çiftlerden biriyiz. Kimya olarak, enerji olarak. Başka karakterler adı altında, bambaşka bir styling ile farklı bir iş yapılsa yine çok beğenileceğini, merak uyandıracağına inanıyorum."
Can Yaman'ın sürekli romantik komedi dizilerinde oynaması üzerine Yaman, "Mafya dizileri, aksiyon dizileri bizim izleyicimize hitap eden işler. Yurtdışında bunun karşılığı yok. Aşk ve romantik komedi dizilerinin karşılığı var. O yüzden tercihim bu yönde" cevabını verdi.
Öte yandan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde , İtalya'nın ardından "2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu" seçildiği için gittiği Yunanistan'da da yoğun bir ilgiyle karşılanmış fakat ardından yaptığı bir hareketle neredeyse 'En nefret edilen Türk vatandaşı' haline gelmişti.