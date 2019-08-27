Erkenci Kuş yıldızı Can Yaman'dan tarihi başarı ABD'de dünyanın en iyi oyuncusu seçildi

29 yaşındaki genç oyuncu Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddialarının yanı sıra kendisine gösterilen yoğun ilgi ile de sürekli gündeme geliyor. Son olarak İtalya'da izdihama yol açan Yaman, bu sefer 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu seçildi.