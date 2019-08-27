Erkenci Kuş yıldızı Can Yaman ABD'de dünyanın en iyi oyuncusu seçildi
ENews adlı bir sitenin dünya genelinde yaptığı En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) ödülü bu yıl Can Yaman'ın oldu. Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman, 2 yıldır birinci olan Jensen Ackles'ı finalde resmen solladı.
29 yaşındaki genç oyuncu Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddialarının yanı sıra kendisine gösterilen yoğun ilgi ile de sürekli gündeme geliyor. Son olarak İtalya'da izdihama yol açan Yaman, bu sefer 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncusu seçildi.
ENews'in diziler için gerçekleştirdiği 2019'un En İyi TV Erkek Oyuncu (TV’s Top Leading Man) anketinde Can Yaman, pek çok yabancı rakibini ve meslektaşını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.
Jensen Ackles'e fark attı: Final turuna 15. sezonluk efsane dizi Supernatural'ın başrol oyuncusu Jensen Ackles ile kalan Yaman, oyların yüzde 90,1’ini aldı. İki yıldır birinci olan Ackles ise yüzde 9.9’da kalarak birinciliği Can Yaman’a kaptırdı.
Hayranları nöbet tutmuştu: Can Yaman son olarak geçen hafta tatil yaptığı İtalya’nın Napoli kentinde verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yaman’ın kaldığı otelin önünde kadın hayranları nöbet tutmuştu.