Erkenci Kuş final yaptı Demet Özdemir'in isteği şaşırttı! Sevenlerine ters köşe yapacak
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un ekranlara veda etmesinin ardından partneri Can Yaman ile birlikte tatil kaçamağı yapan Demet Özdemir, yeni projesi için çeşitli isteklerde bulunuyor.
Başta Türkiye olmak üzere bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sayısız hayranı bulunan Demet Özdemir'in yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenmeye başlandı. Ancak Özdemir, Erkenci Kuş'un finalinin ardından gelen benzer dizi tekliflerini reddetti.
Özdemir’in hayali, bir sinema filminde sıra dışı bir rolü canlandırmak. Yeni bir reklam anlaşması imzalayan oyuncu, ağustos sonunda çekilecek reklam filminde de ters köşe bir role hayat vererek seyirciyi şaşırtacak.
Peki Demet Özdemir kimdir?: Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’nde bir kasabada doğmuştur.
8-9 yaşlarında iken Anne-babası boşandığından, annesi ve ablası ile beraber İstanbul’a taşınmıştır. Ablası çalışıp onu kolejde okutmuştur. Genç oyuncu daha sonra Bengü’nün dans kadrosuna girmiş ve 1,5 yıl orada dans etmiştir. Ardından okulu bırakmak zorunda kalmıştır.