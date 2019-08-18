Erkenci Kuş final yaptı Demet Özdemir'in isteği şaşırttı! Sevenlerine ters köşe yapacak

Başta Türkiye olmak üzere bazı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sayısız hayranı bulunan Demet Özdemir'in yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenmeye başlandı. Ancak Özdemir, Erkenci Kuş'un finalinin ardından gelen benzer dizi tekliflerini reddetti.