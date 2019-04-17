Erkenci Kuş dizisi komple değişiyor! 5 bomba oyuncu kadroya katıldı

Hal böyle olunca yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerinde oynaması için ana kadroya 5 oyuncu birden dahil etti. Dahil olan isimlerin yanı sıra reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin sevenlerinin, bu değişikliğe nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan kadroya Sevinç Erbulak, Ahmet Somers, Aliye Uzunatağan, Ahmet Olgun Sünear ve Başak Gümülcinelioğlu dahil oldu. Peki kimdir bu oyuncular?