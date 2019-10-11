Erkenci Kuş bitti Can Yaman devri kapandı Demet Özdemir yeni partneriyle olay pozlar verdi
Star TV'deki dizisi final yaptıktan sonra 'Evim' dizisi ile anlaştığı öğrenilen Demet Özdemir, partneri İbrahim Çelikkol ile kameraların karşısına geçti.
Erkenci Kuş'ta rol aldığı Can Yaman'la birlikte adı aşk iddialarına karışan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde milyonlarca takipçisine müjdeli haberi vererek yeni bir dizi ile anlaşmıştı. Özdemir, yakında başlayacak olan Evim dizisi için ilk kez partneriyle bir araya geldi.
Evim dizisinde başrolleri paylaşacak İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'den ilk kareler geldi. Dizide İbrahim Çelikkol Mehdi, Demet Özdemir ise Zeynep karakterine hayat verecek.
Kendisi paylaştı: Öte yandan sosyal medyadan bu pozu paylaşan Özdemir, "Hayırlı olsun hepimize o zaman" diyerek yeni işinin startını verdi. Peki dizinin konusu ne olacak.
Dizinin konusu ne olacak?: Dizide, hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.