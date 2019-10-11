Erkenci Kuş bitti Can Yaman devri kapandı Demet Özdemir yeni partneriyle olay pozlar verdi

Dizinin konusu ne olacak?: Dizide, hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.