Erken seçim için Şamil Tayyar'dan şaşırtan tarih gerekçesi de ekonomi
TÜRKİYE'de seçimler normal zamanında yapılırsa 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Ancak Ankara gündeminde erken seçim ihtimalleri var. Bu konuda bir çok tarih gündeme gelirken eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, verdiği tarihle şaşırttı.
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Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda ve siyaset kulislerinde sıkça tartışılan erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni adımların muhtemel bir erken seçim senaryosunu gündemden çıkardığını ileri sürdü.
"ERKEN SEÇİM NİSAN 2028 GÖRÜNÜYOR"
Hükümetin ekonomi alanında izlediği yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini devre dışı bıraktığını vurgulayan Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
-"Siyaset bu, her türlü sürprize açık olduğunu biliyoruz. Ancak ekonomideki yeni yol haritası, erken seçim ihtimalini neredeyse sıfırlamış gibi.
-Kişisel kanaatim, ufukta Nisan 2028 görünüyor."