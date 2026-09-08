Erken seçim için Şamil Tayyar'dan şaşırtan tarih gerekçesi de ekonomi TÜRKİYE'de seçimler normal zamanında yapılırsa 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Ancak Ankara gündeminde erken seçim ihtimalleri var. Bu konuda bir çok tarih gündeme gelirken eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, verdiği tarihle şaşırttı.