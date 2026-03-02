Erken emeklilikte yeni dönem! SGK o hastalıkların listesini açıkladı...

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Yaşı beklemeye gerek yok; 1.800 gün prim ile malulen emeklilik mümkün:

%60 Kayıp Şartı: İş kazası, meslek hastalığı veya genel hastalık sonucu çalışma gücünün en az %60 kaybolması gerekiyor.

Hizmet Süresi: Genellikle 10 yıllık sigortalılık süresi isteniyor.

Prim Şartı: Toplam 1.800 gün prim ödenmiş olması yeterli.

Dikkat: Eğer sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıllık süre aranmaz; sadece 1.800 gün prim ile emeklilik hakkı doğar.

HANGİ HASTALIKLAR MALULİYET KAPSAMINDA?

SGK’nın malulen emeklilik listesi oldukça geniş. Onkolojiden hematolojiye, organ kayıplarından görme engeline, kalp-damar hastalıklarından ağır psikiyatrik tablolara kadar pek çok hastalık bu hakkı tetikleyebiliyor. Önemli olan, hastalığın çalışma gücünü mevzuatın aradığı oranda etkilemesi.