Erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çalışan bilmiyor ama işte erken emekli edecek 7 formül

Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. İşte Faruk Erdem'in yazısından sizi erken emekli edecek 7 formül...