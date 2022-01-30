Erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çalışan bilmiyor ama işte erken emekli edecek 7 formül
Milyonlarca çalışanan hayali emekli olabilmek... Peki beklemeden erken emekli olabileceğinizi biliyor musunuz? Belli bir prim ve günü doldurduktan sonra erken emeklilik fırsatınızın olduğunu duydunuz mu? İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...
Türkiye'de milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emeklilik hakkı alabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekli olmayı belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih…
Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. İşte Faruk Erdem'in yazısından sizi erken emekli edecek 7 formül...
1. Formül: Çocuklar avantaj
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. Formül: Askerliği öne çekenler
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.