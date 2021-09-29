Erken emekli olabilmek için yarın son gün! Kredi çekerek emekli olabilirsiniz

Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos, son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılarak, 30 Eylül’e ertelendi. Bugüne kadar da bir milyon kişi başvurdu ve 51 milyon liralık yapılandırma yapıldı. Yeniden uzatma olur mu? Uzmanlar uzatmanın gelmeyeceğini söylüyor. O nedenle, borçlarını yapılandıracak olanların 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerekiyor.