Erken emekli olabilmek için yarın son gün! Kredi çekerek emekli olabilirsiniz
Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırarak erken emekli olabilme imkânından yararlanmak için yarın son gün! Borcunu yapılandıracakların 30 Eylül perşembe günü akşamına kadar başvurması gerekiyor. Borcunu yapılandıracaklar bankalardan kredi çekerek emekli olabilecekler...
Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırma imkânından yararlanmak için son günler; borcunu yapılandıracakların 30 Eylül perşembe günü akşamına kadar başvurması gerekiyor. Peki nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için ne kadar para ödemek gerekiyor? Kimler erken emekli olabilecek? Bankalar emekli olabilmek için kredi veriyor mu? İşte Noyan Doğan'ın yazısından tüm ayrıntılar...
Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos, son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılarak, 30 Eylül’e ertelendi. Bugüne kadar da bir milyon kişi başvurdu ve 51 milyon liralık yapılandırma yapıldı. Yeniden uzatma olur mu? Uzmanlar uzatmanın gelmeyeceğini söylüyor. O nedenle, borçlarını yapılandıracak olanların 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerekiyor.
Hangi borçları kapsıyor?
Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Bu yılın nisan ayı ve öncesi döneme ait; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.
Borçların yüzde 90'ı silinecek
Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme yapılırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90’ı siliniyor. Yok, iki taksitle borç ödenirse, bu sefer Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zammın yüzde 50’si siliniyor. Bundan yararlanmak için de ilk taksitin 30 Kasım’da ödenmesi gerekiyor.