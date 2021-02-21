'Erkeklerle uygunsuz hareketler' deyip Alpay Zeki Müren'i anlattı! Sözlerine tepki yağdı
Özdemir Erdoğan'ın tepki çeken sözlerine Alpay'dan destek geldi. Alpay, sanat güneşi için söyledikleri büyük tepki çekti.
80 yaşındaki söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için “Bir paşa çıkıp da ‘Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” açıklamasıyla sanat camiasından büyük tepki çekmişti.
Son röportajında Erdoğan, tekrar Zeki Müren'i hedef alarak "Onu izleyen küçük erkek çocuklar travma yaşadı çünkü kötü bir rol modeldi" diyerek hedef almasıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Özdemir Erdoğan'a, sanatçı Alpay'dan destek geldi. Alpay da merhum sanatçı için çarpıcı sözler söyledi.
85 yaşındaki Alpay, Sabah'a Zeki Müren ile ilgili "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" dedi.