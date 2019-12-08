Erkekleri ilişki vaadiyle eve getirip soyuyordu sonrası akıllara zarar
Uyuşturucu parası için savunmasız erkekleri evine çağırıp kıyafetlerini çıkardıktan sonra arka odada bekleyen sevgilisine dövdürerek paralarını gasp ediyordu.
İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan Hollie Cheeseman, erkek arkadaşı Jeremy Long ile aynı evi paylaşıyordu. Bağımlı olan kadın, uyuşturucu parasını hırsızlık ve dolandırıcılık yaparak elde ediyordu.
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Hollie Cheeseman aynı zamanda hamileydi ancak bu, onun için savunmasız erkeklere tuzak kurması için engel teşkil etmiyordu.
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Hollie Cheeseman, kandırdığı erkekleri ilişki vaadiyle evine çağırıyordu. Kent şehrinde yaşayan 32 yalındaki kadın, erkeklerden kıyafetlerini çıkartmalarını istiyor ya da onları kendisi soyuyordu.
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Bu sırada 41 yaşındaki erkek arkadaşı Jeremy Long da evde oluyordu. Jeremy, arka odalardan birine gizlenmiş bir şekilde Hollie'den işaret bekliyordu.
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