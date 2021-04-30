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Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

156 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Reynhard Sinaga'nın 60 kurbanı daha olduğu ortaya çıktı. İşte korkunç olayın detayları...

Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

10 yıl içerisinde 159'dan fazla erkeği taciz ve bunlardan 136'sına tecavüz eden Reynhard Sinaga bir kez daha dünya gündeminde

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Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

Sinaga'nın gece kulüpleri ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği, daha sonra uyku ilacı ve tecavüz hapıyla uyutarak bu kişilere cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

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Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

Sapık adamın tecavüzleri iki farklı cep telefonuyla videoya çektiği de mahkemede açıklanan kan donduran detaylardan sadece biri.

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Erkeklere tecavüz eden sapık ile ilgili korkunç gelişme! 60 kurbanı daha ortaya çıktı

Yeni yaşanan bir gelişmeye göre İngiliz dedektifler, Britanya'nın en kötü tecavüzcüsü Reynhard Sinaga tarafından saldırıya uğradığını düşündükleri 60 kişinin daha izini sürmek istiyor.

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