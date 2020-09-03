Erkeklere taş çıkartıyorlar! 18 yıldır bu işi yapıyorlar
KÜTAHYA'da yaşayan kız kardeşler ustalıklarıyla adete erkek meslektaşlarına taş çıkartıyorlar.
Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi'ndeki 'Çilem Bisiklet' adlı dükkanlarına müşterilerin getirdiği bisikletleri tamir eden 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Gülom Çavdır ile kardeşi 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Güner Akkaya, işlerini severek yaptıklarını söylediler.
Gülom Çavdır, kadınların her alanda çalışabileceğini belirterek, "18 yıldır bu işle uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum.
Devamlı müşterilerimiz alıştı: Kadınlar için hiçbir şey zor değildir. Mesleğime alıştım.Kız kardeşimle birlikte çalışıyoruz. İş yerimize ilk kez gelenler bizleri bisiklet tamir ederken görünce çok şaşırıyorlar. Devamlı müşterilerimiz ise bize alıştı" dedi.
18 yıldır bisiklet tamir ediyorum: Çavdır, bilhassa hevesli olan bayanlara bisiklet tamirciliğini öğretmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Ablasıyla birlikte bisiklet tamir eden Güner Akkaya, "Babam vefat ettikten sonra ablam yalnız kaldı. Ben de ablama yardım etmeye başladım. Kısa sürede bu mesleği öğrendim. Ben de ablam gibi 18 yıldır bisiklet tamir ediyorum" diye konuştu.