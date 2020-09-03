Erkeklere taş çıkartıyorlar! 18 yıldır bu işi yapıyorlar

18 yıldır bisiklet tamir ediyorum: Çavdır, bilhassa hevesli olan bayanlara bisiklet tamirciliğini öğretmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ablasıyla birlikte bisiklet tamir eden Güner Akkaya, "Babam vefat ettikten sonra ablam yalnız kaldı. Ben de ablama yardım etmeye başladım. Kısa sürede bu mesleği öğrendim. Ben de ablam gibi 18 yıldır bisiklet tamir ediyorum" diye konuştu.