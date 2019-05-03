Erkeklerde yeni moda: Ameliyatla baklava yaptırıyor!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bikini ve mayo vücuduna sahip olmak için insanlar spor salonuna üye oluyor, beslenme alışkanlıklarını değiştirip kilo vermek için büyük savaş veriyor. Eğer sahilde büyük bir özgüvenle vücudunuzu sergilemek için geç kaldığınızı düşünüyorsanız Thailand hastanelerinde buna ilginç bir çözüm sunuyorlar.