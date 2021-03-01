'Erkek oldun kadın oldun insan olamadın' Yusuf Güney Bülent Ersoy'a sert çıktı
Bülent Ersoy'a kürk tepkileri çığ gibi büyüyerek devam ederken Yusuf Güney demediğini bırakmadı.
Geçtiğimiz senelerde söz vermesine rağmen hala kürk giymeye devam eden Bülent Ersoy, son satın aldığı kürk paltosuyla tepkilerin hedefi haline geldi. Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması vicdanları sızlattı.
Bülent Ersoy, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi.
Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, "Erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, assolist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı" ifadelerini kullandı.
Ersoy'a bir tepki de ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan geldi. Terzioğlu, şunları söyledi:
"Siz de kürk giyiyor veya kürk giyenlere sıcak bakıyor olabilirsiniz ama muhtemelen kürk sektöründeki vahşeti bilmiyorsunuz. Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarını bilmiyorsunuz. Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün."