'Erkek oldun kadın oldun insan olamadın' Yusuf Güney Bülent Ersoy'a sert çıktı

Ersoy'a bir tepki de ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan geldi. Terzioğlu, şunları söyledi:

"Siz de kürk giyiyor veya kürk giyenlere sıcak bakıyor olabilirsiniz ama muhtemelen kürk sektöründeki vahşeti bilmiyorsunuz. Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarını bilmiyorsunuz. Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün."