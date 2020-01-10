Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Sevda Demirel'li seks itirafı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Sevda Demire ile sevgili olan Neslihan Doğrusöz ilişki hakkında çok merak edilen soruyu yanıtladı seks itirafı yaptı.
Magazin basınında son günlerde sıkça konuşulan bir isim var Neslihan Doğrusöz. İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan 33 yaşındaki Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu ve Doruk adını aldı.
Her zaman kendini erkek gibi hissettiğini söyleyen Neslihan Doğrusöz değişiminin ardından kız arkadaşları ile magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Ard arda sevgili değiştiren Neslihan Doğrusöz şimdilerde ise çok popüler biri ile birlikte Sevda Demirel...
Bir mekan çıkışı el ele yakalanan yeni çift 2020 yılının ilk magazin bombasını patlattı ve birbirimize aşığız diyerek şaşırtan bir açıklama yaptı.
Birçok kişi bunun reklam ilişkisi olduğunu gerçekte böyle bir ilişkinin olmadığını söylese de Doruk Doğrusöz ve Sevda Demirel çiftinden herkesi ters köşe yapacak bir itiraf geldi.