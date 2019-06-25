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Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu

Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu

Paris, Londra ve Milano'daki moda haftalarında yapılan erkek giyim defileleri, görenleri şoke etti. Erkek modasının hem tasarımında hem de renklerde sınırların zorlandığı görüldü.

Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu - Sayfa 1

Geçtiğimiz üç hafta boyunca, erkek giyim tasarımcıları, Avrupa şehirlerindeki moda haftalarında İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonlarını tanıttı. Defilelerde, erkek giyiminin klasik görünümden çıkıp yenilikçilik yönünden zenginleşmesi dikkat çekti.

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Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu - Sayfa 2

İspanyol futbolcu Hector Bellerin, Paris Moda Haftası’nda Louis Vuitton Erkek Giyim İlkbahar-Yaz 2020 defilesinde boy gösterdi. Taşıdığı Virgil Abloh tasarımı fuşya rengi kıyafet, erkek modasında renk sınırlarının aşıldığını kanıtladı.

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Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu - Sayfa 3

Fransız tasarımcı Demna Gvasalia, Vetements markasının koleksiyonunu Paris’teki McDonald’s dükkanında sergileyerek sıra dışı bir defileye imza attı.

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Erkek modasının yönü herkesi şoke etti! Paris moda haftası 2020 koleksiyonu - Sayfa 4

Henüz bir öğrenci olan San Kim’in Londra Moda Haftası’ndaki defilesi, erkek modasında uç noktalara işaret etti.

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