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Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız öldü gencin ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız öldü gencin ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti. Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti.

Yaralanan genç kız, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Kazara vurduğunu söyledi

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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