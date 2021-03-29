Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'a sosyal medyadan destek!

İşte Benim Stilim moda programına katılmasıyla ünlenen Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ'a gitti. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı.