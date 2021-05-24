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'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 33 yaşındaki Merve Boluğur açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ilişkilerin doğasından bahsetti.


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'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

"İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar" diyen Boluğur "Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum." dedi.

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'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

Kendi dünyasıyla ilgili Boluğur "Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım." diye konuştu. 

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'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...

Öğretilerden bahseden Boluğur "Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor." ifadelerini kullandı.

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