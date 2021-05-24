'Erkeğin konmasını istiyorum' deyip Merve Boluğur itiraf etti: Popo kıvrımlarımı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 33 yaşındaki Merve Boluğur açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ilişkilerin doğasından bahsetti.
"İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar" diyen Boluğur "Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum." dedi.
Kendi dünyasıyla ilgili Boluğur "Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım." diye konuştu.
Öğretilerden bahseden Boluğur "Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor." ifadelerini kullandı.