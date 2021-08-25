Erkan Petekkaya resmen delirdi 'Acun Ilıcalı kovdu' haberine esti gürledi
TV8 Kırmızı Oda'daki Delikanlı Sadi rolüyle oyunculuğunu birkez daha gözler önüne seren Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı ile kendisi hakkında yapılan bir haberin ekran görüntüsünü paylaşarak ateş püskürdü! Petekkaya "En pis küfürleri size gönderiyorum" dedi.
TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini hayat veren ancak diziyle yollarını ayıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrasında ateş püskürdü. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise Ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Paylaşımda “Acun Ilıcalı onu Kırmızı Oda dizisinden kovmuştu” ifadelerini gören Erkan Petekkaya çıldırdı.
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medyada gördüğü bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabında yayınlayarak çok sert bir tepki gösterdi.
“Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallıılar”
Paylaşımı alıp kendi sosyal medya hesabında yayınlayan Erkan Petekkaya fotoğrafın altına, “Ben hiç bir yerden kovulmadım !!!!!!!!! Ahlaksız haberciler terbiyesizligin son noktaları ünlü olmak isteyen zavallılar. Ben hiç bir yerden kovulmadım yalancı yoksunlar. Yahu ben beddua hiç etmemiştim ama size edeceğim Allah belanızı versin bu yaptığınız yalan haberin her tıklaması size bela olarak dönsün Allah gani belanızı versin ahlak yoksunları. Yeter ne Acunu ne de beni pislik zihniyetlerinize alet etmeyin . zavallılar gidin akıllı projeler üretin dümbelekler. Yazmıyorum ama en pis küfürleri size gönderiyorum. hayırlısıyla. Allah yüreginize iyilik versin” ifadelerini kullandı.
Erkan Petekkaya'nın daha sonr abu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı fark edildi.