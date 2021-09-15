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Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

Golden Palm Awards ödül törenine Erkan Petekkaya ile Binnur Kaya damga vurdu. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ödülünü sunduğu Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü!

Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen ‘Golden Palm Awards’ ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede, Binnur Kaya, “yılın kadın dizi oyuncusu” seçildi. Ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Erkan Petekkaya, Binnur Kaya’ya ödülünü dizlerinin üzerine çökerek verdi ve büyük alkış aldı. 

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Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek ünlü oyuncuya sarıldı.

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Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

Binnur Kaya ile Erkan Petekkaya, “Kırmızı Oda” adlı dizide birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Erkan Petekkaya Binnur Kaya'nın önünde diz çöktü! Golden Palm Awards ödül töreni

İŞTE ÖDÜL TÖRENİNDEKİ O ANLAR

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