Erkan Özerman'dan Best Model 2021'de 'masaj' iddiasına Tv8 2. sayfa'da cevap
Erkan Özerman 34. Best Model erkek yarışmacılarına 'masaj yapma karşılığı ödül vadettiği' yönünde ahlaksız teklifte bulunduğu iddialarına Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında yanıt verdi. Özerman, sunucu Müge Dağıstanlı ile ilgili iddiaları ile stüdyoyu karıştırdı.
34. Best Model of Turkey yarışmasının finalistleri belli oldu ancak yarışmanın ünlü organizatörü Erkan Özerman ile ilgili ortaya atılan bir skandal iddia finalistlerin önüne geçti. Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü. Erkan Özerman günlerdir magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara Tv8'de canlı yayınlanan 2. sayfa programına katılarak yanıt verdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'geçmiş yıllarde neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi.
Erkan Özerman'dan Müge Dağıstanlı'ya olay soru: Kıvanç Tatlıtuğ'un çığlak fotoğraflarını niye istedin
2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. "Hepsi iftira ve yalan" diyen Özerman, tüm iddiaların yalan olduğunu söyleyerek yıllar evvel Müge Dağıstanlı'nın Kanaltürk'te çalışırken kendisinden 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını istediğini' bunun karşılığında Özerman'ın ise 'Napacaksın bu fotoğraflarla' diye sorduğunu ileri sürdü. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon birden yükseldi.
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel bu açıklamalar karşısında şok oldu ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Sunucular Müge ve Gülşen, Özerman'ın konuyu dağıtmak ve dikkat dağıtmak için bu konuları gündeme getirdiğini ve ilgiyi kendi üzerinden kendilerine getirdiklerini söylediler.