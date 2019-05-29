Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu Türkiye turnesine çıkıyor
Çukur'un yıldız oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu. Köstendil, Türkiye turnesine çıkıyor.
Çukur dizisi 2. sezonun finaliyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrandaki yerini aldı. İzleyicilerine yaz ayları boyunca veda eden Çukur dizisinin Eylül ayı ile birlikte 3. sezonuyla ekrandaki yerini alması bekleniyor. Çukur dizisinde Salih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Türkiye turnesine çıkıyor.
Çukur dizisinin sezon finalinden sonraki projesi ortaya çıktı. Kendisinin yazdığı 12 Numaralı Adam tek kişilik oyunuyla Türkiye turuna çıkacak olan Köstendil, sosyal medya hesabından hangi illere gideceğini duyurdu.
Erkan Kolçak Köstendil kimdir?
Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983'te Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya başladı.
Köstendil, profesyonel televizyon projelerine 2005 yılında Kurtlar Vadisi'nde oynayarak başladı.