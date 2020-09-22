Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun'un zayıflama yöntemi herkesi şaşırttı
Show TV Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun, doğumun ardından ilginç zayıflama yöntemini takipçileriyle paylaştı.
14 Temmuz'da anne baba olmanın heyecanını yaşıyan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, oğulları Marsel'i huzur içinde büyütürken Tosun, bir yandan da hamilelik kilolarından kurtulma kararı aldı.
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Hamilelik dönemindeki kilolarından kurtulmak için ilginç bir yöntem seçen Cansu Tosun, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu yöntemi takipçileriyle paylaştı.
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Cansu Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor.
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Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da ''Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime folyo sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci'' notunu düştü.
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