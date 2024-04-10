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GÜNCEL

Eriyen kar sonrası Kura Nehri taştı

Kura Nehri, havaların ısınmasıyla eriyen kar birikintileri ve yoğun yağışlar sonucunda debisi arttı ve taşkınlara sebep oldu.

Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının büyük bölümü su altında kaldı. Taşkın, Ardahan Köprüsü ile Halil Efendi Mahallesi mevkilerini göle çevirdi.

Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın sonrası Kura Nehri kıyısındaki parkta gezinti yapan vatandaşlardan Bülent Doğruyol, taşkının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Biz de bu manzarayı izlemek için kızımla kıyıda yürüyüş yaptık." dedi.

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