Erik yedikten sonra dişlerinizi fırçalarsanız...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birbirinden güzel meyvelerde çarşıda, marketlerde ve evimizin baş köşesine konulmaya başlandı.

Taze meyve, bazı bitkisel çaylar gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, asitli içecekler, ekşi veya şekerli yiyecekler de diş erozyonuna neden olur. Yapılan bir araştırmada, günde iki kereden fazla narenciye tüketenlerin, sık narenciye tüketmeyenlere göre 37 kat daha fazla diş erozyonu riski ile karşı karşıya olduğu sonucu ortaya çıkarıldı.