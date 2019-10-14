Erhan Çelik evlendi eşi Özlem Gültekin aşiret kızı çıktı bakın ne iş yapıyor
Gülben Ergen'den boşanmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmeyen Erhan Çelik, önceki gün Özlem Gültekin ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber sunuculuğu ile adını tüm Türkiye'ye duyurmasının ardından kimi zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Erhan Çelik, 3. evliliğini gerçekleştirdi. Çelik'in evlendiği isim ise, Mardin’in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı, Op. Dr. Özlem Gültekin çıktı.
Çelik, Özlem Gültekin ile evliliğini sosyal medya hesabından bu pozlarla duyururken, “Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.” notunu eklemeyi de ihmal etmedi. Çifte, kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Peki Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?
Özlem Gültekin kimdir?
5 yaşında ilkokula başlayan, ilk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başlamıştır.
2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başladı.