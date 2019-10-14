Erhan Çelik evlendi eşi Özlem Gültekin aşiret kızı çıktı bakın ne iş yapıyor

Çelik, Özlem Gültekin ile evliliğini sosyal medya hesabından bu pozlarla duyururken, “Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.” notunu eklemeyi de ihmal etmedi. Çifte, kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Peki Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir?