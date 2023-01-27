Ergünkent İnşaat'tan açıklama: Daire sahiplerinin mağduriyetleri giderildi

Ergünkent İnşaatının projelerinden 3.şahıslar üzerinden daire alan ve mağdur olduklarını iddia edenlerin mağduriyetleri giderildi. Hak sahipleri yaptıkları açıklamada, "Bize bu zorlu süreçte dahli olmadığı halde sorunlarımızı çözen Emin Adanur'a teşekkür ediyoruz" dediler.

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Ergünkent İnşaat ismi kullanılarak 3. şahıslar tarafından mağdur edilen hak sahiplerine Firma sahibi Emin Adanur, sahip çıktı. Sorunları giderilen vatandaşlar, Adanur’a yönelik kamuoyundaki çirkin ithamların asılsız olduğunu söylediler.

‘EMİN ADANUR DEVREYE GİRDİ’

Tapu sahiplerinden Asiye Bayrak, Ahmet Demirtaş aracılığıyla Ergünkent İnşaat’tan daire almak için anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, “ Süreçte, bazı sıkıntılar oluştu. Emin Adanur hakkında ortaya atılan birtakım asılsız suçlamalar duyduk. Biz, daireleri Emin Adanur’dan değil 3. şahıslardan almıştık. Emin Adanur ile birebir görüşmelerimiz neticesinde ortak çözüm noktasında mağduriyetimiz giderildi. Sonuç olarak hiçbir mağduriyetimiz kalmadı. Başta Emin Adanur olmak üzere Ergünkent İnşaat firmasına teşekkür ederim” diye konuştu.

Ev alım sürecini anlatan Zafer Serbest de Ergünkent İnşaat’tan Ahmet Demirtaş aracılığıyla iki ev aldıklarını ve Demirtaş’dan kaynaklı mağduriyetlerini ise Emin Adanur tarafından ortadan kaldırdığını söyledi.

‘SÜREÇ BOYUNCA SORUN YAŞAMADIM’

Bir diğer daire sahibi Alp Emre Gümüş ise, Ergünkent İnşaat’ın projelerinden daire aldığını belirterek, “Süreç boyunca hiçbir sorun yaşamadım, tapusuyla beraber aldım.. Emin Adanur’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

AV. BAYDAR: ‘HASSASİYET GÖSTERİLDİ’

Sözleşmeden dolayı oluşan mağdurların avukatlığını üstlenen Sedat Baydar ise “Ergünkent İnşaat’ın devam eden projelerinden 3 şahıslar aracılığı ile daire satın alan müvekkillerimin inşaat firması ve firmanın sahibi Emin Adanur ile yaptığı görüşmeler neticesinde mağduriyetleri giderildi. Bu konuyla ilgili hassasiyet gösteren Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur Bey’e teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

‘SON DERECE MEMNUNUZ’

Alp Emre Gümüş, Asiye Bayrak, Zafer Serbest ve Avukat Ali Baydar’ın müveklilleriyle beraber Zeynep Topuz, Eyip Kılıç, Yüksel Çimçik, İbrahim Ayhan, Zeynel Topuz, Ali Ayat, Erkan Erben, Çuhadar Coşkun ve Ümmühan Göre’nin de içinde bulunduğu toplamda 20 daire sahibinin sorunu Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adanur tarafından sorunları giderilmiş oldu.

Mağduriyetleri giderilenler de aracılar üzerinden aldıkları daireler yüzünden yaşadıkları sıkıntıların Emin Adanur tarafından çözüldüğünü söylediler.

ERGÜNKENT İNŞAAT’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili olarak Ergünkent İnşaat’tan yapılan açıklamada, Ergünkent İnşaat firmasının Bursa’nın güvenilir firmalarından biri olduğu vurgulanarak, “Firmamız bugüne kadar 2 bin 500’ün üzerinde konut ve ticari alan bitirip, sorunsuz şekilde teslim etmiş ve halen de bin 500 civarında konut inşaatı yapmaktadır. Bursa’ya böyle 4 binin üzerinde konut üretimi kazandıran ve katma değer sağlayan bir firma kamuoyunda 3.şahıslar yüzünden mağdur edildiğini belirtenler tarafından ve onlara destek çıkanlarca asılsız iftira ve suçlamalara maruz bırakılmıştır. Süreçte firmamız da mağdur olduğu gibi, çalışanlarımız, iş arkadaşlarımız, taşeron firmalarımız, müşterilerimiz ve ailelerimiz de mağdur edilmiştir.

Nitekim bugün insanların da ağzından gerçekler tek tek ortaya çıkmaktadır.” denildi.

Ayrıca, Ergünkent İnşaat’tan yapılan açıklamada, sorunları çözülenlerin dışında 35 civarındaki mağdurlarla da görüşmelerin devam ettiği ve en kısa sürede bu şahısların da sorunlarının çözüleceği ifade edildi.