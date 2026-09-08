Ergin Keleş yeniden Trabzonspor’a dönüyor! Kaç yaşında, teknik ekipteki görevi ne olacak?

Trabzonspor’da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik ekipte yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir’e emanet eden bordo-mavililerde eski futbolcu Ergin Keleş’in teknik heyete katılacağı bildirildi. Peki, Ergin Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor’da hangi göreve gelecek? Daha önce hangi takımlarda antrenörlük yaptı? İşte kariyerine ilişkin bilgiler…

ERGİN KELEŞ TRABZONSPOR’DA HANGİ GÖREVE GELİYOR?

Güncel haberlere göre Trabzonspor, Ergin Keleş ile yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya vardı. Keleş’in Hüseyin Çimşir’in teknik ekibine dahil olacağı bildirildi. Keleş’in Gençlerbirliği’ndeki görevinden ayrılarak 8 Eylül akşamı Trabzon’a gelmesi ve bordo-mavili kulüpte görevine başlaması bekleniyor.

ERGİN KELEŞ KİMDİR?

Ergin Keleş, eski futbolcu ve teknik direktör. 1 Ocak 1987 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Keleş, futbolculuk kariyerinde ağırlıklı olarak santrfor pozisyonunda görev yaptı. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Keleş, genç yaşta profesyonel oldu. Türkiye’nin genç yaş kategorilerindeki milli takımlarında da forma giydi. TFF kayıtlarında 2005 yılında U18 Milli Takımı ile UEFA Meridyen Kupası’nda mücadele ettiği görülüyor.

ERGİN KELEŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ocak 1987 doğumlu Ergin Keleş, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında. Trabzon doğumlu olan Keleş’in futbolla tanıştığı kulüp de Trabzonspor oldu. Keleş, Trabzonspor altyapısına 1996 yılında katıldı ve daha sonra bordo-mavili kulüpte profesyonel futbolculuğa yükseldi.

ERGİN KELEŞ DAHA ÖNCE TRABZONSPOR’DA GÖREV YAPTI MI?

Evet. Ergin Keleş’in Trabzonspor ile bağlantısı futbolculuk döneminin ardından antrenörlük kariyerinde de devam etti. Keleş, 13 Mart-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Trabzonspor altyapısında yardımcı antrenörlük yaptı. Son gelişmeyle birlikte Keleş’in bu kez Hüseyin Çimşir’in ekibinde A takım seviyesinde yardımcı antrenör olarak bordo-mavili kulübe dönmesi bekleniyor.

ERGİN KELEŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Ergin Keleş, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik adamlığa geçti. İlk teknik direktörlük deneyimini GMG Kastamonuspor’da yaşadı. 19 Şubat 2025’te göreve başlayan Keleş, sezon sonuna kadar takımın başında kaldı. Keleş, Kastamonuspor’un başında 13 karşılaşmaya çıktı; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maç başına 1,77 puan ortalaması yakaladı. Daha sonra Gençlerbirliği ve Trabzonspor altyapısında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

ERGİN KELEŞ GENÇLERBİRLİĞİ’NDE HANGİ GÖREVDEYDİ?

Ergin Keleş, Trabzonspor gelişmesi öncesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin’in yardımcı antrenörü olarak görev yapıyordu. Keleş, 7 Mayıs 2026’da yeniden Gençlerbirliği teknik ekibine katılmıştı. Son haberlere göre Keleş, Gençlerbirliği’ndeki görevinden istifa ederek Trabzonspor teknik heyetine katılacak.

ERGİN KELEŞ FUTBOLCU OLARAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trabzonspor altyapısından yetişen Ergin Keleş, profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gaziantep BB ve Sivasspor dahil çok sayıda kulübün formasını giydi. Keleş, uzun futbolculuk kariyerini 8 Temmuz 2024’te noktaladı ve kısa süre sonra teknik adamlık kariyerine yöneldi.