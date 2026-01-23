BIST 12.851
DOLAR 43,37
EURO 51,00
ALTIN 6.918,97
HABER /  SPOR

Ergin Ataman'a İsrailli taraftarlardan küfürlü saldırı

Ergin Ataman'a İsrailli taraftarlardan küfürlü saldırı

İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Abone ol

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ergin Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.

Ergin Ataman'a İsrailli taraftarlardan küfürlü saldırı - Resim: 0

Ergin Ataman: "Bu spor değil"

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

Ataman, mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki!
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki!
ABD Başkanı Trump, elindeki morluğun nedenini açıkladı
ABD Başkanı Trump, elindeki morluğun nedenini açıkladı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi Genel Kurul'da arbede yaşandı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi Genel Kurul'da arbede yaşandı
Trump'tan Grönland anlaşması açıklaması: İstediğimiz her şeyi yapabiliriz
Trump'tan Grönland anlaşması açıklaması: İstediğimiz her şeyi yapabiliriz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi
CHP en düşük emekli aylığı kanununu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor
CHP en düşük emekli aylığı kanununu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor
Noa Lang Galatasaray için İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi
Noa Lang Galatasaray için İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı
Emniyet’te görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı
Emniyet’te görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı
PFDK 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi
PFDK 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim cezalı duruma düştü
Tedesco: City ve Chelsea bile bu kadar pozisyon üretemedi
Tedesco: City ve Chelsea bile bu kadar pozisyon üretemedi