Ergenekon soruşturmalarında görev yapan 21 eski hâkim ve savcı için yeni karar
Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verilen “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırıldı. İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul ederek dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
"SORUŞTURMAYA YER YOK" KARARI KALDIRILDI
FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi hukuka aykırı işlemleri nedeniyle haklarında “son soruşturmanın açılması” talep edilen eski hâkim ve savcılara ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, zamanaşımı gerekçesiyle verdiği “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırıldı.
"İŞKENCE SUÇU KAPSAMINDA ELE ALINMALI"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul eden İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini; Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetmişti.
"MÜNFERİT HATA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEK"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den ihraç hâkim ve savcılar lehine verilen zamanaşımı kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini; Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetmişti.
-
Zekeriya Öz — Eski İstanbul Savcısı
-
Fikret Seçen — Eski İstanbul Savcısı
-
Süleyman Pehlivan — Eski İstanbul Savcısı
-
Mehmet Ali Pekgüzel — Eski İstanbul Savcısı
-
Nihat Taşkın — Eski İstanbul Savcısı
-
Ercan Şafak — Eski İstanbul Savcısı
-
Mehmet Murat Yönder — Eski İstanbul Savcısı
-
Mehmet Murat Dalku — Eski İstanbul Savcısı
-
Hasan Hüseyin Özese — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Hüsnü Çalmuk — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Metin Özçelik — Eski İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Ömer Diken — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Mehmet Karababa — Eski İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Dr. Sedat Sami Haşıloğlu — Eski İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Davut Bedir — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
İdris Asan — Eski İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Rüstem Eryılmaz — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Yakup Hakan Günay — Eski İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Ali Efendi Peksak — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi
-
Murat Üründü — Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi