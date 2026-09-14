Ergenekon hakim ve savcıları için dikkat çeken karar

Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan aralarında Zekeriya Öz'ün de olduğu 21 eski hakim ve savcı hakkında yapılan soruşturmada, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Kamuoyunda "Ergenekon" olarak bilinen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan 21 eski hakim ve savcı hakkında, FETÖ/PDY'nin amaçları kapsamında yargı yetkisinin kullanıldığı iddiasıyla yapılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği "Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına" ilişkin karar, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

SAHTE DELİL OLUŞTURMA İDDİASI YER ALDI

2008-2010 seneleri arasında İstanbul'da görülen Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan içlerinde eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı ile eski İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerin de olduğu aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Dosyada, söz konusu kişilerin FETÖ/PDY terör örgütünün amaçları çerçevesinde yargı yetkisini kullandıkları, Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde mağdur ve müştekilere yönelik hukuka aykırı dinleme, sahte delil oluşturma ve haksız tutuklama gibi uygulamalarda bulundukları öne sürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 20 Ocak 2022 tarihli iddianame ile şüpheliler hakkında "son soruşturmanın açılması" talebinde bulunuldu. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi ise 30 Mart 2026 tarihli ek kararıyla, isnat edilen suçlar ile alakalı olağan ve olağanüstü zaman aşımı sürelerinin dolduğu gerekçesiyle "Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına" hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Kararın sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edildi. İtirazda, şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme gibi uygulamaların basit adli hata ya da münferit suçlar kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Başsavcılık, söz konusu eylemlerin FETÖ/PDY terör örgütünün amaçları ve hiyerarşisi kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, eylemlerin "Anayasayı İhlal" suçunun yürütme hareketlerini oluşturduğunu ve mağdurlara yönelik eylemlerin "işkence" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ZAMAN AŞIMI GEREKÇESİ KABUL EDİLMEDİ

İtirazı inceleyen İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Başsavcılığın itirazını kabul etti. Mahkeme, Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin "Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına" ilişkin kararını kaldırıp dosyanın gereğinin ifası için tekrar Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verdi. Böylece 21 eski hakim ve savcı hakkında yürütülen dosyada, zaman aşımı gerekçesiyle verilen "son soruşturmanın açılmaması" kararı kaldırılmış oldu.