Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti! Annesinin acısı hiç dinmedi

"Benim acım çok büyük. Başka evlatlarım da var, 13 evladımdan Eren'im 11 numaraydı. Benim evladıma Mevlam bu güzel kaderi yazmıştı ama acısı çok büyük, yaşanılanlar çok büyük. Evlatlarım babalarından sonra çok zor durumda kaldı. Zorlukların en fazlasını da Eren yaşadı. Öbür evlatlar da yaşadı ama Eren'e Mevlam bu kaderi, bu yolu çizmişti. Eren başka bir evlattı. Eren sessiz, sakin, hani olgun insan olur da oturduğu zaman vara yoğa bir şey konuşmaz, benim evladım aynı öyle bir evlattı. Bir anne olarak ben de işten, güçten, hayatın zorluklarını yaşamaktan çocuklarımı oturup da dinleyemedim, kokularını alıp da evlat kokusuna doyamadım. 13 tane çocuk, bir gecekondu, baba dışarıda, ben içeride, tüm yük benim sırtımda."

Ayşe Bülbül, oğlunun şehadete erdiği tarihin kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: