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Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

AKSARAY'da keşfedilen Erdoğdu yer altı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Erdoğdu Yaylası yakınlarında bulunan ve uzunluğu henüz tespit edilemeyen yer altı şehrinin milattan önce 4-8 bin yıllarında yapıldığı değerlendiriliyor. 

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Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, yaptığı açıklamada, yer altı şehrinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını söyledi.

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Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti:

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Erdoğdu yer altı şehri tam 8 kat ve 40 oda! Aksaray'da turizme kazandırılmayı bekliyor

"Bazı yerlere girilmiyor"

"Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. "

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