Erdoğan'ın yerine Zelenksi arayanlar!..



Topu birden tezgah peşinde…

Topu birden saldırıyor…

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir Cumhurbaşkanına sahip ki Türkiye büyük bir hızla küresel güç haline geliyor..

Ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemiyorlar!..

Gezi olaylarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar…

20 yılda neler yapmadılar ki!

Ve hala saldırıyorlar!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, enerjiden savunma sanayine, yerli otomobilden Türk dünyasına kadar böylesine bağımsız ve güçlü politikalar hiç üretmedi…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti…

BALKANLAR’DA...

ORTA ASYA’DA...

KAFKASLAR’DA...

ORTA DOĞU’DA...

Velhasıl...

DÜNYADA BÖYLESİNE BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ BİR DURUŞ GÖSTERİP, SÖZÜ DİNLENEN BİR DEVLET OLMAMIŞTI...

Kızılelma, (İHA-SİHA) insansız savaş uçağı yap…

Asya’dan Anadolu’ya doğal gaz boru hatları döşe…

Türkiye’yi Avrupa enerji merkezi yap…

Yerli otomobil üret…

Nükleer Enerji Santrali kur…

Dünyanın en gözde havalimanına sahip ol…

Krizlerde, masalarda çözüm üret...

Türkiye için dört bir tarafta savaş ver…

Afrika’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Çin Seddi’ne kadar umut ol…

Dün Türkiye’yi boğmaya çalışanlara bile, bugün tüm umutlarını Türkiye'ye bağlatmış ol..

Ukrayna-Rusya savaşında ortaya koyduğu irade ve sürdürdüğü ikili ilişkilerdeki başarısı dünyaya umut ol...

Muhalefet Saraçhane'de tiyatro oynarken;

o aynı saatlerde Türkmenistan ile Azerbaycan arasında 30 yıldır süren doğal gaz kavgasını sona erdirip; Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesi ile bir adım daha atıp Türkiye; Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan doğal gazını küresel güce dönüştür...

İşte vizyon bu…

Türkiye Cumhuriyeti tarihte hiç görülmemiş şekilde Türk Dünyası ile et ve tırnak gibi olarak Avrasya’nın lideri konumuna geliyor..



İşte bütün bunlara karşı nerede bir Türkiye düşmanı varsa, onu devirebilmek için açık açık muhalefeti destekliyor…

PKK dağdan…

YPG ovadan…

FETÖ Pensilvanya’ dan…

Ermeni Erivan’dan…

Amerikalı Beyaz Saray’dan...

AB Brüksel’den…

Muhalefete oy istiyor…

Neden?

Türkiye’nin önünü 2023 seçimlerinde de kesemezlerse süper güç haline geleceğini biliyorlar..

Bakın…

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Bagdasarov, Ermeni halkına nasıl seslenmiş:

“Türkiye muhalefetiyle, özellikle İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile iyi ilişkiler kurun. Onlar iktidara gelirse, Batı yönlü siyaset sergileyecek, Azerbaycan'ı Erdoğan gibi desteklemeyecekler.”

Anlayın artık…



Bu adamların ortak özelliği Erdoğan’a karşı olmaları…

Bu nedenlede ciddi bir “Siyasi Terörizm” tehdidi ortaya koymaları değil mi?



Yani Türkiye öyle büyük işler yapıyor ki;

Osmanlı’dan yüzyıl sonra, yeni bir küresel güce dönüşüyor.

Bunu okyanusları taşıracak, dünyanın eksenini değiştirecek türe çeviriyor ve enerji jeopolitiğini ilmek ilmek işliyor.

Ve hayaldi gerçek oluyor...

Türkiye enerji üssü oluyor…



Gerek Rus doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması noktasındaki son gelişmeler gerekse şu anda Türkmen gazının yine Türkiye üzerinden satılabilmesi olayı, Türk devletinin nerelerden nerelere geldiğini göstermiyor mu?

Öyle bir lider ki…

“Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna bakın nasıl cevap veriyor;



“Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam.”



Öte yandan “AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi JosepBorrell, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uyması yönünde konuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da bakın nasıl cevap verdi;



“Borrell’i muhatap olarak almıyorum. O, olsa olsa Mevlüt Bey’in muhatabı olabilir. Yaptığı açıklama hiç şık değil. Yani bir defa bizim Rusya'yla ilişkilerimizi Borrell tayin, tanzim edemez. O bu konularda böyle bir karar verecek ne kalitededir ne kapasitededir. Çok çirkin bir açıklama.”



Kim bu dünya lideri...

Evet, evet dünya lideri..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Bir ‘Dünya Lideri’ gerçeğini dosta düşmana kabul ettiriyor…

Bir düşünün Türkiye karşıtlığı ile bilinen Alman Bild Gazetesine manşet attırıyor..

Bild diyor ki;

"Erdoğan tahıl koridoru anlaşması ile 400 milyon insanı ölümden (açlıktan) kurtardı."

Dünyanın en ünlü gazetesi The New York Times peki ne yazıyor;



"Türkiye önümüzdeki yıldan itibaren ticaret merkezine dönüşecek. Enerji merkezi olacak. Ankara'nın rolü giderek artıyor."

Fransız Le Monde Gazetesine



“Tayyip Erdoğan görkemli bir özgüvenle altüst olmuş bir dünyanın kusurlarına dalmayı başarıyor” övgüsü yazdırıyor..

Bunu Alman Bild, Amerikan The New York Times, Fransız Le Monde gazetelerine yazdırmak kolay mı?

Twitter’daki “En güçlü liderler” araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın profili, 2022 yılında dünyanın en güçlü üçüncü twitter hesabı oluyor..

ABD, AB’yi istemeye istemeye kendine teşekkür ettirmek zorunda bırakmak dünya liderliğidir..

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ne diyor;

"Erdoğan olmasaydı, Avrupa’nın duvarları ayakta kalamazdı.”



Türkiye son 20 yılda onun liderliğinde çok büyük bir eşik atladı…

İnanılmaz işler başardı…

Şimdi 2023 seçimleri olmazsa olmazdır…

Ya bütün kazanımlarımızı yok edeceğiz ya da ‘Türkiye Yüzyılı’na imza atacağız…

Şunu iyi bilin ki Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rakip göstermek abesle iştigal olmasının yanında küresel güçlerin Türkiye’den bir Zelenski çıkarma gayretleridir…

O nedenle pire için yorgan yakmaya kalkmayın...

Siyaset duayeni Metin Külünk'ün dediği gibi..

"Bırakın o dedi şu dedi bu dediyi; bakın yıkılan Ukayna’da hiç bir şey 1 yıl öncesi gibi olabilir mi? Suriye’de 12 yıl öncesi, Irak’ta ise 20 yıl öncesi gibi? olmuyor ve maalesef olmayacak. ZELENSKİ üzerinden ne yapıldı… iyi düşünün."

Birileri siyasi şaklabanlıklarla zihinleri bulandırmaya çalışsa da…

Siyasi görüşünüz sizi Türkiye'ye karşı iç cepheye sürüklemesin...

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına Zelenksi arayanlara fırsat vermeyin!..

İmamı Şafi ne demişti;

“Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür."

İşte o hak ehli Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır ve Türk Milleti 2023'de ona Türkiye Yüzyılına hep birlikte imza atmak için sahip çıkmalıdır...