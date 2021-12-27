Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap: Sizi severim fakat garip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te pittbul saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in komaya girmesinin ardından 'Sokak hayvanları toplansın istiyorum' çıkışına şarkıcı Tuğa Ekinci'den yanıt....
Flash Tv'de Al Sana Haber kadrosunda, yorumculardan Nihat Doğan ile yaşadığı 'Türk-Kürt' polemiği ile program henüz yeni başladığı sıralarda kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci son günlerde yine çok konuşulan bir konuda yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ekinci, Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayarak komaya giren ve hastanede doku nakli tedavisi süren 4 yaşındaki Asiye Ateş'le ilgili oluşan gündemin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soskak hayvanlarına ilişkin açıklamasına dikkat çeken bir yanıt verdi.
"Sizi çok severim, fakat garibime gitti"
Şarkıcı Tuğba Ekinci, sokak hayvanlarının toplatılması kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi çok severim, fakat garibime gitti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci Erdoğan'ın kararına itiraz etti.