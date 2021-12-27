Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap: Sizi severim fakat garip...

Flash Tv'de Al Sana Haber kadrosunda, yorumculardan Nihat Doğan ile yaşadığı 'Türk-Kürt' polemiği ile program henüz yeni başladığı sıralarda kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci son günlerde yine çok konuşulan bir konuda yaptığı paylaşımla dikkat çekti.