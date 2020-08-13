Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi üzerinden çıkarılan tartışmalara değindi Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın sözlerine sert çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri, programa katılan kadınlar tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında kadına şiddet tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, salonda bulunan kadınlar tarafından ayakta alkışlandı.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolarans"

Erdoğan, kadına yönelik şiddet tartışmaları ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Annelerimizin halalarımızın teyzelerimizin bu noktada bizlere verdikleri bir kenara atılamaz. O nedenle halalarımızın teyzelerimizin partileriyiz. Bu böyle bilinsin. Çünkü AK Parti delikanlılarımız kadar hatta daha fazla genç kızlarımızın partisidir. Biz bu toprağı kadın erkek hep birlikte vatan yaptık. Eğer AK Parti'nin genel başkanı olarak ülkemin cumhurbaşkanı olarak kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak hiçbir zaman bunu bizim bu dünyada da ebedi alemde de Rabbimize hesabını veremeyiz."

Dilipak'ın o sözlerine sert tepki

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili kullandığı çirkin sözlere de tepki gösteren Erdoğan, "AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlar ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddete tartışmalarına yönelik sözlerini, eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere programa katılan tüm kadınlar ayakta alkışladı .