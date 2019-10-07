Erdoğan'ın ihanete uğrama sebebini açıkladı bomba Bahçeli açıklaması
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Şarkıcı Ferdi Tayfur Sabah gazetesine verdiği röportajda müzik hayatı ve Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hastalandıktan sonra müziğe iştahının kalmadığını söyleyen Tayfur "Ben öldükten sonra filmimi yapmasınlar" dedi. Müziğin heyacan işi olduğunu vurgulayan Tayfur hastalığının bu heyecanı kaybetmesine neden olduğunu ima etti.
O tarafın bu tarafın sanatçısı olunmamalı diyen Tayfur bugüne kadar kaliteli şarkılar yaptığını savunarak "O tarafın, bu tarafın sanatçısı olunmamalı. Önceliğine milletinin çıkarlarını koymalı. Çünkü memleket yoksa bizim sanatçılığımız da bir işe yaramaz." dedi.
Misak-ı milli sınırlarımıza vurgu yaptı ve "Başka vatanımız yok, ülkemize bir şey olursa ancak sığınmacı olarak yaşarız başka topraklarda; bunun farkına varalım. Toprak bütünlüğümüzü ve Misak-ı Milli sınırlarımızı korumamız için ne gerekiyorsa yapmalıyız."
Suriye meselesi ile ilgili de konuşan Tayfur Türkiye'nin güvenli bölge planını yerinde bulunduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli hakkında olay açıklamalarda bulundu. Tayfur şu sözleri söyledi: