Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, "FETÖ ve PKK'dan daha tehlikeli, içerideki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Aydın Ünal, resmi Twitter hesabından açıklamada "AK Parti'ye alternatif iddiasında bir oluşum ancak ve ancak AK Parti'nin buna alan açmasıyla mümkün olabilir" diye konuştu.

Aydın Ünal'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"AK Parti güç kaybederse, pusuya yatan çok olur"

AK Parti güçlü ise, kimse karşısında ringe çıkamaz; AK Parti güç kaybederse, pusuya yatan çok olur. Yani sorun da çözüm de AK Parti'nin kendisindedir.

"Sorunları fırsat görenler başlarını pusudan kaldırıyorlar"

Artık net bir şekilde görünüyor ki, AK Parti'nin yaşadığı sorunları fırsat görenler başlarını pusudan kaldırıyorlar. Bunun önüne geçecek olan sadece ve sadece AK Parti'nin kendisidir. Pusudakileri boşa düşürecek olan, AK Parti'nin alacağı tedbirlerdir.

"AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi örtüşmektedir"

AK Parti artık AK Parti'den büyüktür. AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi örtüşmektedir. AK Parti'nin güç kaybetmesi, başta FETÖ ve PKK olmak üzere Türkiye düşmanlarının güç kazanması demektir. AK Parti zayıflatılırsa, her alanda mücadele zayıflar.

4. AK Parti, pusuda bekleyenlerin hevesini kabartan sorunlarını acilen çözmek zorundadır. Bu sorunların başında da hiç abartısız Pelikan Örgütü vardır. FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 2 Mayıs 2019

"Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmeli"

AK Parti, pusuda bekleyenlerin hevesini kabartan sorunlarını acilen çözmek zorundadır. Bu sorunların başında da hiç abartısız Pelikan Örgütü vardır. FETÖ ve PKK'dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir.

"Unsurlar da derhal kenara alınmalıdır"

Pelikan Örgütü'nün siyasette ve medyada kullandığı unsurlar da derhal kenara alınmalıdır. Pelikan ve icraatları pusudakilerin elinde en büyük gerekçedir. Bu gerekçe pusuda bekleyenlerin elinden alınabilir. Fokurdayan sokak, ancak bu şekilde yatıştırılabilir.

"Pelikan ve uzantılarının zehrinden uzaklaşma..."

Sorunları çözebilecek yegane kapasite AK Parti'nin elindedir. Yeni, yenilikçi, kucaklayıcı, yatıştırıcı, reformcu, katılımcı bir dil ve politika; bununla birlikte Pelikan ve uzantılarının zehrinden uzaklaşma, AK Parti'ye kurulan tuzakları, pusuları boşa çıkarır.

"Yeter ki zehirden kurtulalım"

Türkiye'yi düze çıkaracak akıl, tecrübe ve kadro AK Parti'nin elindedir. AK Parti daha uzun müddet Türkiye'nin yegane umudu olacaktır. Yeter ki zehirden kurtulalım. Yeter ki hırsı hevesi itelim, yeniden bir olalım, birlik olalım. Özetle çözüm AK Parti'dir, AK Parti'dedir.