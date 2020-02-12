Erdoğan'ın "Esad rejimini her yerde vuracağız" çıkışı dünya gündeminde yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Askerlerimize zarar gelmesi halinde Esad rejimini her yerde vuracağız" sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" açıklaması dünyanın gündemine oturdu.

Reuters flaş koduyla geçti

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın bu açıklamalarını flaş koduyla servis etti. Reuters, "Erdoğan, Türk askerlerine zarar verilmesi durumunda Suriye hükümet güçlerini vuracağını söyledi" başlığını kullandı. Haber ajansının servis ettiği haberde, Erdoğan'ın havadan veya karadan karşılık verileceği belirtildi.

Al Jazeera manşetten duyurdu

Katar merkezli Al Jazeera da İngilizce yayın yapan internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye hükümetine bağlı güçleri vuracağını manşetlerden duyuran Al Jazeera, bu ay içerisinde 12 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 2018 yılında Rusya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin bölgede 12 gözlem noktası olduğunu hatırlattı.

Norveç basınında yankı uyandırdı

Norveç basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Aftenposten, "Erdoğan, Suriye rejimini çok sert karşılık vermekle tehdit etti" başlığını tercih etti. Norveç tabloid gazetesi Verdens Gang da, "Erdoğan, Suriye rejimini tehdit ediyor" başlığıyla gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Rus basını geniş yer ayırdı

Rusya'da yayın yapan Russia Today de, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. RT, "Erdoğan, Şam güçlerinin Türk askerlerini vurması durumunda karşılığın sadece İdlib sınırları içerisinde değil her yerde verileceğini söyledi. Erdoğan, açıklamayı bugün partisinin toplantısında yaptı" ifadesini kullandı.

"Türkiye, İdlib'deki askeri hava araçlarını düşürecek"

İnternet üzerinden yayın yapan Al-Masdar News de, "Erdoğan: Türkiye, İdlib'deki Suriye askeri hava araçlarını düşürecek" başlığını kullanarak haber hazırladı.