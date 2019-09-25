Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Ahmet Kaya şarkısı paylaştı! Sözleri olay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan Ahmet Kaya'nın şarkısını "dinlediklerimden gelsin" notuyla paylaştı.
Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ahmet Kaya şarkısını duygusal bir notla paylaşan Bayraktar, 'vay be' dedirtmeyi başardı.
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"Dinlediklerimden gelsin"
Selçuk Bayraktar, Ahmet Kaya'nın şarkısını "Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken." notuyla paylaştı.
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Yorum ve beğeni yağdı
Bayraktar, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşımıyla hakkında pek fazla bilinmeyen bir yönünü göstermiş oldu.
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Paylaşımında Ahmet Kaya'nın şarkısına ait şu cümleleri yazdı: Şimdi tekrar tekrar çalarken. 'Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi?
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