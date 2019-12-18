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Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayaktar'dan CHP'ye yanıt

İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi, kızı, oğlu ve damatlarının kritik görevlere getirilmesini eleştirdi. “Aile devleti” eleştirisinde bulunan CHP’li Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bir damat ekonomiyi yönetecek, bir damat SİHA üretecek, kızınız KADEM’in başında olacak, oğlan TÜRGEV’in başında olacak. Hanımefendi Çevre Bakanı'ndan çok çevre projelerinde yetkilendirilecek. Bu aile devletine, şahıs devletine itirazdan ki parti içinden iki yeni parti doğmaktadır. Bundan sonrada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan geldi.

CHP’li Özgür Özel’in “bir damat SİHA üretecek” sözleriyle hedef aldığı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

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