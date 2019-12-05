Erdoğan'ın açacağı Cambridge Merkez Camisi Avrupa bir ilk olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'de açacağı Cambridge Merkez Camisi, İslami geleneklere bağlı kalınan ödüllü mimarisinin yanı sıra yağmur sularını depolayan, elektriğinin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayan çevre dostu sistemleriyle dikkatleri çekiyor.
Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camisi'nin inşasına giden sürecin temeli 2008'de atıldı.Kilise veya evlerden dönüştürülen dört mescit ihtiyaca cevap veremez hale gelince kentteki Müslüman öğrenciler, Cambridge Üniversitesi İslami çalışmalar öğretim görevlisi Dr. Timothy Winter'a başvurdu.
17 yaşında Müslüman olduktan sonra Abdulhakim Murad adını alan Winter, dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'la bu projeyi Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileterek destek istedi.Murad önderliğinde başlayan projede, 2009'da arazi satın alındı. Türkiye Diyanet Vakfının önayak olduğu ve toplamda 10 binden fazla kişi veya kurumun bağış yaptığı projeye asıl desteği veren Türk kurumları oldu. Katar Ulusal Fonu da bağışçılar arasında yer aldı.
Tasarımı yarışmayla belirlendi
Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi.9-16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" adlı kalıcı bir sergiye de ev sahipliği yapan cami, sadece bu sene aldığı 9 ödül ile de dikkat çekti.
Doğal malzemeler kullanıldı
Nisan 2019'da büyük ölçüde tamamlanan ve bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi.Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor.