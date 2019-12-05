Erdoğan'ın açacağı Cambridge Merkez Camisi Avrupa bir ilk olacak

Tasarımı yarışmayla belirlendi

Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen caminin, bahçe, sütunlu giriş, avlu, abdesthane ve ibadet alanından oluşmasına karar verildi.9-16. Yüzyıllar Arasında İslam Medeniyetinde Bilimsel Miras" adlı kalıcı bir sergiye de ev sahipliği yapan cami, sadece bu sene aldığı 9 ödül ile de dikkat çekti.