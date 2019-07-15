SON DAKİKA
CANLI YAYIN Meclis'te 15 Temmuz için özel oturum düzenleniyor! Erdoğan da orada Mustafa Şentop konuşuyor Haberin devamı.

Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu

Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı ziyaret etti.

Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu - Sayfa 1

FETÖ terör örgütü mensuplarını hain darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, 3. yılında yapılan etkinliklerle anılıyor.

114
Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk katıldığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki anıta oldu.

214
Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu - Sayfa 3

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı. Külliye'den milletle birlikte yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı anıta çelenk koydu, ardından dua etti.

314
Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu - Sayfa 4

Erdoğan, Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra eşliğinde abideye yürüdü.

414