Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinliklerinde ilk ziyareti şehitler anıtına oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı ziyaret etti.
FETÖ terör örgütü mensuplarını hain darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, 3. yılında yapılan etkinliklerle anılıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk katıldığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki anıta oldu.
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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı. Külliye'den milletle birlikte yürüyerek çıkan Cumhurbaşkanı anıta çelenk koydu, ardından dua etti.
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Erdoğan, Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra eşliğinde abideye yürüdü.
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